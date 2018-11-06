Светов: Путин и Трамп решат в Париже, продолжится ли их диалог

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ходе мероприятий, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября. Из-за формата мероприятия, встреча пройдет "на ногах", но позволит договориться о полноформатной беседе в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможность встречи двух лидеров в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.

"Существует мощное давление внутри США. По сути, в глазах оппонентов Трампа его встреча с Путиным означает "предательство интересов Америки". Очень многое во внутренней политике США решают выборы в Конгресс: победа сторонников Трампа в какой-то мере развяжет ему руки во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией, а победа демократов опять приведет к тому, что всякого рода общение с российским руководством будет затруднено", - отметил политолог.

© Sputnik / Sergueï Gouneev Встреча двух президентов: чего ожидать от диалога Путина и Трампа

По его словам, встреча в таком формате станет поводом для многих принизить ее значение.

"Здесь избрали форму не прямой встречи, а, так сказать, разговора на полях мероприятия. 11 ноября – значимая дата в истории мира, столетие со дня окончания Первой мировой войны. Там соберутся лидеры разных государств, и возможность встречи есть. Не будем забывать, что почти наверняка туда приедет президент Украины Петр Порошенко, и будет сделана попытка организовать его встречу с Трампом. Такой шаг будет направлен для того, чтобы принизить значение встречи лидеров РФ и США – дескать, все, кто там собрался, исключительно с Трампом встретились", – добавил Юрий Светов.

По словам собеседника, встреча Путина и Трампа в Париже покажет, состоится ли в будущем их полноформатный диалог в Вашингтоне.