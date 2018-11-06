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Игорь Ковалев
© Sputnik /

Ковалев: Европа не может без России

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Российский политический эксперт Игорь Ковалев прокомментировал возможности взаимной отмены санкций между РФ и Евросоюзом.

Россия готова отменить свои ответные меры в связи с санкциями ЕС, но первый шаг должен сделать Евросоюз, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Мы неоднократно говорили о готовности отменить контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали. Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возьмет верх. Ведь объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу", – заявил Лавров в интервью газете El Pais.

Первый замдекана факультета мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев сказал в эфире радио Sputnik, что сигналы из Европы, о том, что ЕС не сможет обойтись без России, все ощутимее.

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"Санкции вводили не мы, и первый шаг должна делать та сторона, которая их вводила – мы принимали ответные меры. Это вполне логично, это вписывается и в дипломатические порядки, и в общечеловеческую логику. С каждым месяцем усиливаются сигналы о том, что Европа начинает осознавать пагубность санкционного противостояния. Об этом уже говорят не только те страны, которые и до этого были активны в этом отношении, например, Италия и Венгрия. Сегодня даже в немецких бизнес-кругах говорят о том, что предприниматели несут серьезные экономические потери, и санкции вредны для взаимодействия между ЕС и Россией. Однако, несмотря на санкционный режим, с большинством стран ЕС товарооборот растет. Это означает, что Европа без нас не может – например, без наших энергоносителей, – и хочет с нами сотрудничать", – сказал Ковалев.

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Теги:
санкции, РФ, ЕС


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