Эксперт: продуктовый минимум в Молдове опасен для здоровья человека

О том, что входит в минимальную потребительскую корзину в Молдове, и можно ли на нее прожить рассказала пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

Cредний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц. К сожалению, Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины в стране, но, согласно правительственному постановлению за 1993 год, питание является одним из основных расходов населения. В список самых необходимых продуктов внесли: хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты.

Как заявила в эфире программы "Утро на Sputnik'e" пищевой технолог Татьяна Сребуленко, несмотря на то, что в минимальную потребительскую корзину входят и овощи, и фрукты, основным продуктом питания наших сограждан являются хлебобулочные изделия.

"Из этого списка львиная доля приходится на хлебобулочные продукты. Это один из самых популярных продуктов не только у нас в стране, но и во всем мире. Продукция из муки занимает главенствующее место на сегодняшний день. Такая продукция, конечно, приведет к насыщению, но приведет и к сахарному диабету, и к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и т.д. Не на эту продукцию нужно делать акцент", - порекомендовала собеседница.

По ее словам, список продуктов минимальной потребительской корзины необходимо пересмотреть и внести изменения.

"Я считаю, что пересмотр баланса должен быть однозначно. Должны быть мясо и рыба, кисломолочные продукты, овощи, фрукты и только потом на последнем месте хлебобулочные изделия", - заключила Татьяна Сербуленко.