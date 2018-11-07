Михеев: импичмента не будет, но давление на Трампа усилится

В США прошли выборы в конгресс, по предварительным данным, в палате представителей с небольшим перевесом большинство достается демократам, а сенат остается республиканским, сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что для Дональда Трампа выборы стали своеобразным референдумом о доверии, а для избирателей — еще одним поводом для раскола. Положение Трампа стало менее шатким, однако демократы не перестанут "копать" под президента, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал американист Дмитрий Михеев.

"Республиканцы укрепили свои позиции на несколько членов сената, поэтому назначение на министерские и прочие должности будет для Трампа проходить легче. Ключевой вопрос импичмента скорее всего полностью снимается, с другой стороны палата представителей сможет открыть различные новые расследования, создадутся комиссии, которые будут расследовать финансовые дела Трампа, конфликт интересов его бизнеса и должности, неуплата налогов и так далее", - сказал эксперт.

По сути сейчас активно начнется подготовка к президентским выборам в США, утверждает американист.

"Трампу придется нелегко, потому как палата представителей, к примеру, сможет заставить его обнародовать налоговые декларации. Речь идет о подозрении в том, что Трамп и его зять не выплатили большие суммы налогов. Давление будет усиливаться, чтобы к выборам через два года добиться полной дискредитации Трампа, для того чтобы его не переизбрали на второй срок", - объяснил Михеев.