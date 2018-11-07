Безпалько: Брюссель не допустит выхода Польши из ЕС

Конфликт с Брюсселем может спровоцировать выход Польши из ЕС. Об этом заявил президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Вопрос выхода из Союза регулярно обсуждается в Польше на фоне критики проходящих в стране реформ. Политик выразил опасения, что желание Брюсселя удержать Польшу будет меньше, чем в случае с Великобританией.

Однако, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Польша, несмотря на все заявления, не намерена выходить из Евросоюза.

"Я думаю, что это вопрос взаимоотношений между странами Восточной Европы, которые вошли туда вторым эшелоном, и Брюсселем. Несмотря на все резкие заявления, полагаю, что Польша выходить из Евросоюза не собирается, а старается лишь усилить свою роль в ЕС, и очень хочет в дальнейшем получать дотации, которые скоро должны были закончиться. Дотации со стороны Брюсселя колоссальны – это более 100 миллиардов евро, это так называемый золотой дождь, который пролился на эту не самую большую европейскую страну и который действительно мог сделать Польшу конкурентоспособной", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Безпалько отметил, что, если бы Польша действительно хотела выйти из ЕС, в стране уже состоялся бы референдум.

"В реальности все эти опросы, которые проводятся в Польше по поводу ее выхода из ЕС, все эти заявления направлены скорее на шантаж Брюсселя, а не на выход из ЕС. Если бы они хотели выйти, давно бы провели референдум", - сказал собеседник.

Эксперт также подчеркнул, что Брюссель, вероятнее всего, не допустит выхода Польши из Евросоюза.