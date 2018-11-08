Эксперт: запрет на анонимность в мессенджерах предотвратит хаос в интернете

В Российской Федерации ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами. Постановлением правительства были утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона.

Таким образом, приложением смогут пользоваться только те, на кого оформлен номер.

Как отметил в эфире радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн, речь не идет о контроле над пользователями.

"Речь идет об идентификации. Это не слежка за каждым из нас, прослушивание и тому подобное. Просто тот, кто пользуется мессенджером, имеет имя и номер, то это он и должен быть. Только и всего", - отметил собеседник.

Такие меры, по словам эксперта, буду способствовать раскрытию преступлений.

"Речь идет о том, чтобы попытаться выявить тех, кому хочется чего-то запретного. Отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользователя мессенджера. Если некто замечен в переписке с применением зашифрованных фраз, то убыстряются возможности выявить это", - подчеркивает Леонтий Буштейн.

Собеседник добавил, что, такие меры со стороны государства необходимы, чтобы не допустить беспорядка на просторах интернета.

"Если государство не будет ничего делать, то поверьте, в интернете такое воцарится, что мало никому не покажется", - заключил Букштейн.