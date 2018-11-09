Букштейн: из-за нововведений в ЕС очередь на границах будет стоять часами

Туристы, пересекающие границу Греции, Венгрии и Латвии, теперь будут проходит проверку роботами на детекторе лжи. Пилотный проект iBorderCtrl на полгода запускают власти Евросоюза и национальная полиция Венгрии.

В систему будут введены паспортные данные, фотографии, виза, справки о доходах и так далее. Так, робот будет подстраиваться под пол, национальность и язык опрашиваемого туриста. Прошедшим проверку будет выдан специальный QR-код для того, чтобы пересечь границу. Остальные пройдут дополнительную проверку с сотрудниками погранслужбы.

Данное нововведение в эфире радио Sputnik прокомментировал шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Истерия уже переходит все границы, по их мнению, все лжецы, все с поддельными документами и так далее. Мне приходилось проходить западных пограничников, которые пока только еще анализы сдавать не просят. Все это печально. Это, конечно, можно сделать, но непонятно, сколько времени это займет. Ведь, чтобы пройти детектор лжи, нужно сесть, тебя должны подсоединить, подключить, задать вопросы. Очередь будет на полдня", - отметил эксперт.

По его словам, есть более простые способы проверять путешественников.

"Можно, конечно, вводить технические новшества, в виде того, что человека будут просто спрашивать, а чтобы определить, правду он говорит или нет, нужно просто сканировать сетчатку глаза. До сих пор ездили и ничего", - заключил Букштейн.