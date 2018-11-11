Эксперт: примет ли общество искусственное мясо, напичканное антибиотиками

Американская компания Just представила первые куриные "наггетсы" для вегетарианцев из искусственного мяса. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев.

Общество с трудом воспринимает новое, а подобные разработки – тем более, об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора по научной работе "Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова", доктор технических наук, профессор РАН Анастасия Семенова.

"Возникает много вопросов, связанных с тем, как это воспримет общество. Некоторые ученые считают, что производство искусственного мяса позволит экономить ресурсы и снизить потребление электроэнергии, другие наоборот, уверены, что для выращивания искусственного мяса потребуется больше энергии", - сказала Семенова.

© Sputnik / Константин Чалабов Из каких стран попадает мясо на столы жителей Молдовы

Вопросов возникает намного больше, продолжает собеседница, причем не только у общества, но и у экспертов. Говорить о том, что искусственное мясо легко и просто завоюет рынки, преждевременно.

"Очень много вопросов по поводу благополучия животных. Если технология будет сводится к постоянному забору клеток у животных, то смысл этой технологии теряется. Много споров и о безопасности такого мяса для человека, ведь ни одна технология для получения такого мяса не обходится без антибиотиков. Ну и конечно еще один вопрос – каков должен быть состав искусственного мяса? Сегодня много критикуют потребление натурального мяса, и никто пока не сказал о том, какой должен быть идеальный состав у мяса", - резюмировала эксперт.