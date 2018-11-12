Склифос: почему не стоит снимать деньги в банкоматах

О том, что такое скимминг, и почему не стоит снимать деньги в банкоматах на улице, рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

Помимо стремительного развития различных технологий, значительно облегчающих людям жизнь, развиваются и способы мошенничества. Одним из них является скимминг. О том, что это такое, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Скимминг – это считывание данных с магнитной ленты, на которой есть все необходимое, чтобы провести определенные операции. Все технологии имеют период, когда они обновляются, и в банках меняют карточки, поэтому в это время скимминг бесполезен. Хотя карточки на магнитной ленте до сих пор есть", - утверждает собеседник.

Эксперт также рассказал о том, как проверить, не был ли установлен скиммер на банкомат, с которого вы планируете снять деньги.

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"Первое – это слишком большая толщина этой панели, а во-вторых, сам элемент, куда вставляешь карточку, он неразборный. А когда ставят эти устройства, их обычно приклеивают, и при небольшом усилии это можно увидеть, так как они начинают смещаться. В банках же такое не проходит", - отметил Константин Склифос.

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Но, как подчеркивает эксперт, самым надежным способом обезопасить себя от мошенников является использование терминалов только в самих банках.

"Чтобы предостеречь себя, нужно пользоваться терминалами и банкоматами только в самом банке, либо в местах, которые точно находятся под контролем. Не нужно снимать деньги в местах, где большое скопление народа, где кто-то легко может установить мошеннические устройства для считывания", - заключил Склифос.