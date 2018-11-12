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Политолог Владимир Зорин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Зорин: миграция — важный фактор регулирования межнациональных отношений

Сказано в эфире
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Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин комментирует решение об упрощении процедуры получения российского гражданства.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы", который упрощает процедуру получения гражданства РФ. Российский лидер также заявил, что данная Концепция направлена на создание комфортных условий для переселения в Россию на ПМЖ. Кроме того, будут созданы четкие правила въезда и получения разрешения на работу, проживание и т.д.

Такое решение в эфире радио Sputnik прокомментировал член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин.

"Должен сказать, что мы не сразу поняли, что вопрос миграции имеет прямое отношение к нашим межнациональным отношениям и национальной политике. Если вы вспомните концепцию государственной политики 1996 года, то там были другие приоритеты, но уже к началу 2000-х годов, неожиданно для всех экспертов обнаружили проблему миграции. Первые волны миграции по полтора миллиона человек в год не вызывали никаких проблем и мигрантофобии", - отметил эксперт.

По словам собеседника, на данный момент миграция является одним из важнейших факторов регулирования межнациональных отношений.

"Уже к началу 2000-х годов появились трудовые мигранты, который несли все меньше советских традиций, и приносили уже новые постсоветские отношения. Мы к этому были не готовы. Первая наша реакция – перенять политику мультикультурализма. Это была первая попытка осмыслить связь миграционной и национальной политики. Миграция – это очень серьезный фактор регулирования межнациональных отношений. Мы должны понять, что и миграционная политика, и отношения между мигрантами оказывают прямое отношение к формированию межнациональных отношений", - заключил Владимир Зорин.  

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Теги:
мигранты, Россия, миграционная политика


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