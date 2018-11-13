Волох: только пятая часть мигрантов в России работает законно

В Российской Федерации была разработана новая Концепция миграционной политики на 2019-2025 годы, упрощающая процедуру получения российского гражданства. Документ был одобрен президентом страны Владимиром Путиным.

В ходе круглого стола на тему "Национальная политика и миграция" профессор Института государственного управления и права Государственного университета управления Владимир Волох рассказал, сколько мигрантов ежегодно въезжает на территорию России.

"Каждый год в Российскую Федерацию въезжает порядка 15-17 миллионов иностранных граждан, каждый день на территории РФ находится порядка 10 миллионов граждан. Из них законно осуществляют трудовую деятельность примерно 2,5 – 3 миллиона трудовых мигрантов. Постоянно или временно проживают на территории РФ 700-800 тысяч иностранцев, что составляет менее одного процента всех жителей страны", - рассказал эксперт.

Владимир Волох отметил, что Россия приняла множество мигрантов и из горячих точек.

"В 2015-2016 году в Европе был миграционные кризис, кроме того, на Украине серьезные проблемы. Так, только из Украины Россия приняла порядка 2,5 миллионов человек. У нас есть множество мигрантов, которые приехали из горячих точек, в частности из Сирии и Афганистана. Поэтому эта ситуации требовала продолжить наш курс", - отметил профессор.

По его словам, в новой Концепции прописаны все существующие на данный момент проблемы и обозначены пути из решения.

"В 2018 году была разработана и принята Концепция государственной миграционной политики, в которой меняются акценты. В ней расписаны и проблемы предотвращения незаконной миграции, беженцев и переселенцев. Там прописаны и вопросы, и основные направления. И с точки зрения политики — это правильный и своевременный документ", - заключил Волох.