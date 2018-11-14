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Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Старуш: когда ждать прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг

Сказано в эфире
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Смогут ли потребители напрямую заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг, рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

Прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг помогут избежать переплаты и улучшат качество поставляемых услуг, уверены многие потребители и эксперты. Посредники в лице Ассоциаций жильцов зачастую вызывают недоверие у обычных граждан.

О том, почему поставщики услуг не торопятся заключать прямые договоры с конечными потребителями, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Кто-то должен перед нами отвечать. Вот представьте, что, если что-то произошло с водомером, или у вас неправильный счет, вы сразу же будете предъявлять претензии Apă Canal, конечно, им это будет не интересно. Никто не хочет отвечать за свой товар, им удобнее работать через посредников. В некоторых странах есть прямые договоры, а в некоторых нет", - отметил собеседник.

По его словам, даже при возможности заключать прямые договоры, сделать это потребителям будет не просто.

"Возможность заключать прямые договоры есть, но для этого нужно выполнить много условий, поменять самостоятельно водомер, установить правильно, потом они должны прийти проверить. Поставщикам не выгодно заключать прямые договоры, это затратно. Гораздо удобнее через Ассоциацию, чтобы она искала жильцов, считала и так далее", - заключил Денис Старуш.

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