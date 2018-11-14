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Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
© Sputnik / Александр Уткин

Шмаль: здравые политики ЕС знают, что "Северный поток-2" необходим

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Президент Союза нефтегазопромышленников России прокомментировал попытки США сорвать строительство "Северного потока-2".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США, сообщает РИА Новости.

Несколько ранее американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "много инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода, который, по его словам, делает Европу, а значит, и США уязвимыми.

США всеми силами пытаются вытеснить Россию с газового рынка ЕС, не стесняясь в средствах, сказал в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Они все время подзуживают то Данию, то поляков, то еще кого-то. Они всегда были противниками того, чтобы мы свой газ поставляли в Европу, потому что считают, что они "зальют" Европу своим сжиженным газом. Но это маловероятно из-за разных ценовых характеристик нашего газа и топлива из США. Даже с учетом того, что они дотируют добычу сланцевого газа и его перевозку, он все равно дороже того газа, который мы подаем по трубе. Поэтому они любыми способами стремятся убрать конкурентов. Они выступали против "Южного потока", поддерживали "Набукко", который "умер" несколько лет назад", - сказал эксперт.

Вместе с тем собеседник уверен, что планам США не суждено реализоваться.

"Две последние зимы показали, что самым надежным поставщиком энергоресурсов для Европы является Россия и "Газпром".  Поэтому многие здравые политики в Европе считают, что надо построить "Северный поток-2", и я убежден, что проект будет реализован", - резюмировал Шмаль.

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Теги:
Россия, США, газ, Северный поток-2


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