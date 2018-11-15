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Дмитрий Офицеров-Бельский
© Photo: Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy

Эксперт-международник: Юнкер не зря назвал Brexit трагедией

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (56)
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Политолог Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал громкое заявление председателя Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал трагической исторической ошибкой предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщает РИА-Новости.

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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По словам Юнкера, Евросоюз не занимает агрессивную позицию в отношении Великобритании и не намерен подвергать ее наказанию за Brexit. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и до сих пор переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находились в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.

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С точки зрения возможностей влияния Британии на Европу, Brexit это действительно трагическая ошибка – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Наверное, это, действительно, будет исторической ошибкой, потому как Великобритания изначально вступила в Евросоюз для того, чтобы процессы, которые проходят на континенте не шли бы без британского участия. Теперь Британии будет сложнее повлиять на то, что происходит в Европе", - сказал эксперт.

Вместе с тем, не стоит думать, что председателя Еврокомиссии глубоко и искренне волнует судьба Британии и ее возможность участия в общих европейских процессах после ее выхода из ЕС, уверен собеседник.

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"Стоит понимать, что слова Жан-Клод Юнкера сказаны после того, как Тереза Мэй неудачно завершила очередной раунд переговоров, и с его стороны это был политический жест, за этими словами вряд ли стоит серьезное переживание за дальнейшую судьбу Британии. Тем более, что Юнкер настроен на жесткую позицию по отношению к британцам и эту линию успешно выдерживает", - резюмировал международник.  

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (56)

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Теги:
Евросоюз, Британия, Юнкер, Брексит


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