14:43 15 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.06
  • RUB0.25
  • RON4.13
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Габриела Кунева
© Sputnik / Osmatesco

Кунева: вклады в недвижимость в Молдове до сих пор актуальны

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
44 0 0

Во что выгоднее всего вкладывать деньги молдавским гражданам, рассказала экономист Габриела Кунева.

Тысячи молдавских граждан трудятся за границей, зарабатывая средства себе на проживание, часть которых отправляют домой в Молдову. Собрав некий капитал, человек, как правило, задумывается над тем, куда его вложить.

Одной из самых популярных сфер для вложения средств в Молдове является недвижимость, считает экономический эксперт Габриела Кунева.

"Вклад в недвижимость актуален еще во всем мире, не только в Молдове. Как правило, это связано с потребностью человека получить некую стабильность. Тот, кто тяжелым трудом заработал деньги, и не собирается здесь вести экономическую деятельность, не будет вкладывать деньги в чужой бизнес, он вложит во что-то более осязаемое и стабильное, то есть в недвижимость", - отметила собеседница.

По ее словам, на данный момент в Молдове нет других, более выгодных сфер для вложения капитала. 

"На сегодняшний день у нас нет альтернативы, нет других возможностей. У нас не работают фондовые биржи, нет возможности купить акции и заработать на этом. Наши люди больше любят то, что можно будет потом показать другим", - заключила Кунева.

По теме

Гырбу: рынок недвижимости в Молдове может лопнуть, как "мыльный пузырь"
Олейник: люди покупают недвижимость в Молдове, чтобы сохранить свои деньги
Рынок недвижимости в Молдове: что будет с ценами на квартиры
Теги:
недвижимость, вклады, Экономика (наука), Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Звезды, которые потеряли свои дома из-за пожара в Калифорнии - фото
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Китаец мастерит авиамодели самолетов - видео
CRICOVA
Крикова - жемчужина молдавского виноделия: там, где создается легенда

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться