Кунева: вклады в недвижимость в Молдове до сих пор актуальны

Тысячи молдавских граждан трудятся за границей, зарабатывая средства себе на проживание, часть которых отправляют домой в Молдову. Собрав некий капитал, человек, как правило, задумывается над тем, куда его вложить.

Одной из самых популярных сфер для вложения средств в Молдове является недвижимость, считает экономический эксперт Габриела Кунева.

"Вклад в недвижимость актуален еще во всем мире, не только в Молдове. Как правило, это связано с потребностью человека получить некую стабильность. Тот, кто тяжелым трудом заработал деньги, и не собирается здесь вести экономическую деятельность, не будет вкладывать деньги в чужой бизнес, он вложит во что-то более осязаемое и стабильное, то есть в недвижимость", - отметила собеседница.

По ее словам, на данный момент в Молдове нет других, более выгодных сфер для вложения капитала.

"На сегодняшний день у нас нет альтернативы, нет других возможностей. У нас не работают фондовые биржи, нет возможности купить акции и заработать на этом. Наши люди больше любят то, что можно будет потом показать другим", - заключила Кунева.