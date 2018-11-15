Литовкин: США тратят триллионы на войны, чтобы быть "сияющим городом на холме"

Менее, чем за два десятилетия США потратили около 6 триллионов долларов США на войны, в которых погибли около полумиллиона человек.

Согласно исследованию, проведенному в Брауновском университете группой ученых под руководством Неты Кроуфорд, с 2001-го по конец 2019 финансового года американцами на войну было выделено 5,9 триллиона долларов.

Кроме того, по данным анализа, которые приводит РИА Новости, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали, в том числе, и США, погибло 480 тысяч человек, из них 244 тысячи – мирные жители. Еще 10 миллионов человек стали беженцами.

© REUTERS / NTB Scanpix / Gorm Kallestad Обучаются, но мерзнут: как солдаты НАТО страдали от холода

Однако расходы министерства обороны США включают лишь часть затрат на войну, указывает Кроуфорд. Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 триллиона долларов, не включая проценты по долгу, говорится в исследовании.

Стратегию США прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"То, что они свою стратегию не изменят – это очевидно, потому что США сражаются за то, чтобы быть единственным, неповторимым "сияющим городом на холме", и в этом качестве управлять всем миром. Но воюют они в основном со странами очень слабыми в военном отношении и тратят на это непомерные деньги. То есть пугают всех, убивая и побеждая те страны, которые не могут им достойно ответить", - отметил специалист.

При этом, отметил собеседник, США пытаются навязать свои моральные ценности.

"А моральных ценностей у агрессора никаких быть не может. Они таким образом демонстрируют, что они не пример для всех остальных, а просто угроза человечеству", – считает Виктор Литовкин.