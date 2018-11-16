Экономист: доллар не только финансовый инструмент, но и геополитическое оружие

В России и не только все чаще говорят о необходимости дедолларизации экономики - переориентировании на расчеты с торговыми партнерами в том числе и в национальной валюте. Ведение расчетов исключительно в национальной валюте США, как ни странно, не только экономический, но и психологический фактор – такое мнение высказал эксперт РИСИ Иван Баженов.

"Долларизация, она почти как по Булгакову – "в головах". Долларизацию определяют не только объективные макроэкономические факторы, но и инерция, в силу которой многие игроки просто не представляют, что от экспорта можно получать нечто иное, кроме доллара", - сказал Баженов.

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Использование доллара может привести к печальным последствиям для национальных экономик, утверждает аналитик, по его мнению, доллар — это еще и некое геополитическое оружие.

"На сегодняшний момент использование доллара в качестве средства международных расчетов для экономик развивающихся стран связано с возрастающими макроэкономическими рисками. Уместно вспомнить ситуацию в Турции. Там ужесточение монетарной политики ФРС США спровоцировало кризис на валютно-финансовом рынке страны. И все чаще можно слышать, что доллар становится не столько фининструментом, сколько своего рода оружием", - отметил эксперт.