17:14 17 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.07
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эколог: рано или поздно Молдова будет получать питьевую воду из канализации

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
111 0 0

Что будет делать Молдова, если вода из Днестра станет непригодной для питья, рассуждает эколог Илья Тромбицкий.

На сегодняшний день в Молдове уже ощущается нехватка питьевой воды. Экологи высказывают опасения, что, если Украина не откажется от своей идеи строительства в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, в республике произойдет настоящая экологическая катастрофа.

О том, что будет делать Молдова, если получение питьевой воды из Днестра станет невозможным, и есть ли в стране альтернативные источники в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

"По большому счету у нас нет альтернативных источников. Есть страны, где изначально ситуация очень плохая, например Израиль. Но, это страна передовых технологий, и большую часть питьевой воды там получают из канализации. По второму, по третьему разу, это фактически полузамкнутый цикл. Рано или поздно мы к этому придем. Другое дело, что это не дешево. Тут вопрос насколько богатая страна, и может ли она позволить себе такие вещи", - утверждает эколог.

Как отметил Илья Тромбицкий, на данный момент жители Молдовы уже потребляют воды в три раза меньше нормы.

"В Молдове уже давно существует дефицит воды. Если в мире принято считать, что удовлетворительная ситуация – это когда 1500 кубометров приходится на одного жителя, то у нас приходится 400-500 кубометров. То есть у нас уже в три раза меньше, чем надо. Поэтому нужно думать об экономии и об управлении водными ресурсами стратегически", - заключил собеседник.

По теме

Эколог: молдавские родники – "святые источники" или опасность для здоровья
Эколог: Кишинев лишают редкого природного наследия
Спасатели объяснили, почему не стоит купаться в Днестре


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский марафон
    Престижный статус

    Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.

  • В Сети появилось видео, как волки пересекают границу Белоруссии и Литвы
    Как волка ни корми…

    Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Диана Силагадзе
    Красивые и богатые

    Сразу четыре грузинки вошли в список 15-ти самых завидных невест России по версии светского издания.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Армяне устроили гулянья в аэропорту «Симферополь»
    Станцевать за Айвазовского

    Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.

  • Драка
    Повод для драки

    Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Удивительные панорамы: победители конкурса The EPSON Pano Awards 2018 - фото
Кот спел грузинские песни
Домашний кот исполнил застольные грузинские песни - видео
Грипп ОРЗ
Как отличить грипп от простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться