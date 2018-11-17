Эколог: рано или поздно Молдова будет получать питьевую воду из канализации

На сегодняшний день в Молдове уже ощущается нехватка питьевой воды. Экологи высказывают опасения, что, если Украина не откажется от своей идеи строительства в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, в республике произойдет настоящая экологическая катастрофа.

О том, что будет делать Молдова, если получение питьевой воды из Днестра станет невозможным, и есть ли в стране альтернативные источники в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

"По большому счету у нас нет альтернативных источников. Есть страны, где изначально ситуация очень плохая, например Израиль. Но, это страна передовых технологий, и большую часть питьевой воды там получают из канализации. По второму, по третьему разу, это фактически полузамкнутый цикл. Рано или поздно мы к этому придем. Другое дело, что это не дешево. Тут вопрос насколько богатая страна, и может ли она позволить себе такие вещи", - утверждает эколог.

Как отметил Илья Тромбицкий, на данный момент жители Молдовы уже потребляют воды в три раза меньше нормы.

"В Молдове уже давно существует дефицит воды. Если в мире принято считать, что удовлетворительная ситуация – это когда 1500 кубометров приходится на одного жителя, то у нас приходится 400-500 кубометров. То есть у нас уже в три раза меньше, чем надо. Поэтому нужно думать об экономии и об управлении водными ресурсами стратегически", - заключил собеседник.