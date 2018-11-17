Беляев: вот как не попасться на "голый крючок" новогодних скидок

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев дал рекомендации: как не стать жертвой предпраздничных акций и сохранить свои деньги, не поддавшись на ажиотаж.

На самом деле советы очень просты, говорит специалист. Главное – не поддаваться искушению покупать только потому, что на этот товар объявлены скидки. Если что-то и приобретать, то не потому, что цена снижена, а потому что эта вещь действительно нужна.

"Нередко так бывает, что человек, поддавшись какому-то определенному ажиотажу, предпраздничному настроению, покупает какой-то предмет, приносит его домой и потом не понимает, зачем он его купил и потратил деньги. Вот это самое главное", - подчеркнул Беляев.

По словам эксперта, больше всего мошеннических атак происходит перед праздниками. Часто торговые сети за какое-то время до начала распродаж специально повышают цены, а потом снижают до обычного уровня. Люди, поддавшись на такую уловку, все сметают с полок.

"Предупредить о возможных мошенничествах невозможно. Нужно призывать людей разумных, которые сохраняют трезвость ума и здравый смысл, к тому, что нужно подумать дважды, прежде чем расставаться с деньгами. Вот это самый главный принцип, который работает всегда и везде", - добавил Михаил Беляев.

© AFP 2018 / FRED DUFOUR Ни стыда, ни совести: как клиентов обманывают в кафе и ресторанах

Большинство клиентов магазинов настолько падки на скидки, что маркетологам не надо изобретать что-то новое. Поэтому и приемы по облапошиванию горе-покупателей повторяются из года в год, от одного праздника к другому.

"Всегда находятся четыре-пять процентов людей, которые ловятся на то, что у рыбаков называется "голый крючок", этого им достаточно. Поэтому те советы, которые кажутся банальными и общеизвестными, всегда работают, потому что ничего нового никто не придумывает", - резюмировал собеседник в эфире радио Sputnik.