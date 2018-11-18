Гроппа: смертельные переломы приводят к гибели до 50% пожилых людей

Об угрозах, которые таит в себе непогода для пожилых людей, рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'е" доктор медицины, председатель Союза ревматологов Молдовы Лилиана Гроппа.

С наступлением холодов улицы молдавской столицы зачастую покрываются гололедом, что является причиной получения различных травм. В большой опасности находятся пожилые люди, ведь для них перелом шейки бедра является во многих случаях смертельной травмой.

Первопричиной проблем является остеопороз, говорит специалист. Из-за снижения плотности ткани, кости становятся хрупкими, а любое падение приводит зачастую к смертельным переломам.

"Считается, что после перелома шейки бедра возвращаются к привычной жизни только одна четвертая часть людей, 50% становятся инвалидами, еще четверть пациентов погибает в первый год. Конечно, можно избежать этого и я советую обращаться к врачу на ранней стадий остеопороза, когда появляется боль только в одном суставе", - отметила медик-ревматолог в эфире программы "Утро на Sputnik'е".

По словам эксперта, остеопороз проявляется чаще всего у женщин старше 55 лет и у мужчин старше 65 лет. В этом возрасте, говорит специалист, важно периодически исследовать плотность костей. Особенно, если в вашей семье есть люди, страдающие этим коварным заболеванием.