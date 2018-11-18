Шишкина: в этом году на фестиваль "Молдфест" приедут коллективы из 19 стран

О том, как пройдет X Международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест" рассказала заведующая литературной частью театра "С улицы Роз" Алина Шишкина.

С 3 по 9 декабря в Кишиневе пройдет X-ый юбилейный Международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест", организованный Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз".

Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik’e" заведующая литературной частью театра "С улицы Роз" Алина Шишкина, из-за большого числа участников, спектакли будут проходить параллельно на двух сценах.

"Мы стараемся в эти маленькие рамки уместить самое интересное и отобранное. На наш фестиваль идет очень строгий отбор, и к нам попадают лучшие коллективы и лучшие работы. Поэтому в этом году весь фестиваль будет запараллелен. У нас будут представители 26 театральных коллективов с мировым именем из 19 стран, поэтому спектакли будут проходить параллельно на двух сценах", - отметила собеседница.

Впервые в этом году фестиваль посетят коллективы из Южной Кореи и Швеции.

"Расширяется география и наше сотрудничество с мировыми театральными деятелями. В этом году к нам приедут 19 стран: Белоруссия, Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Армения, Латвия, Германия, Израиль, Болгария, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, Франция, Южная Корея, Италия и Молдова. Впервые в этом году приедет Южная Корея и Швеция. Надеюсь, что нашему зрителю понравится", - заключил Шишкина.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнёром фестиваля.