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Родика Корецки
© Sputnik / Miroslav Rotari

Корецки-Мокану: воспитатель, избивший ребенка, должен сесть в тюрьму

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Как предотвратить жестокое отношение к детям в детских садах, и что грозит воспитателям за агрессию по отношению к малышам рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e" правозащитник Родика Корецки- Мокану

Очередной случай жестокого обращения с детьми снова потряс Молдову. Работники столичного детского садика №185 на Буюканах не просто повышают голос на своих воспитанников, а буквально кричат, бранятся и поднимают руку на малышей. Об этом рассказала жительница Кишинева, поделившись аудиозаписями того, как обращаются с детьми в садике, в который ходит ее ребенок.

О том, где грань между жесткими методами воспитания и насилием, а также, грозит ли няне уголовное наказание рассказала координатор программ психосоциальной помощи Национального центра по предупреждению насилия над детьми Родика Корецки- Мокану.

"Надо глобально подходить к проблеме, потому что такая ситуация не только в этом детском саду. Говорилось о том, что надо обучать работников, которые занимаются детьми, включая нянечек, для обеспечения персонала начальным уровнем профессиональной подготовки", - отметила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

Для того, чтобы предотвратить подобные инциденты, надо оказывать психологическую поддержку педагогам, считает специалист. По ее словам, решить проблему может установка камер видеонаблюдения в учебных учреждениях. За рубежом это общепринятая практика и, действительно, люди становятся более ответственными, когда знают, что за ними наблюдают.

"Надо мониторизировать деятельность, поскольку, возможно, человек сам не понимает, что он неправ, и надо ему подсказать, обучить, или, наоборот, уволить из системы, если видно, что нет результатов", - добавила Корецки-Мокану.

Эксперт напомнила, что за такое поведение работнику детского садика грозит уголовная ответственность по статье бесчеловечное отношение и действия, унижающие достоинства человека. Причем, применение этой статьи не остается в области теории. Уже были прецеденты, когда педагоги и воспитатели уголовно карались за насилие над детьми.

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Теги:
права ребенка, Насилие над детьми, Молдова


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