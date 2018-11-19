Старуш: что делать, если вам приписывают лишние кубометры в счет за воду

По статистике, большая часть расходов молдавских граждан приходится на оплату счетов за коммунальные услуги. Поэтому, лишние кубометры, которые зачастую приписывают в счет конечным потребителям, вызывают особое негодование.
О том, почему кишиневцам приходится переплачивать за коммунальные услуги в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.
"Действительно, эта проблема распределения счетов на воду существует. Межквартирные, внутриквартирные и общие счетчики показывают разницу. Если сравнить новые дома, где счетчики стоят не в квартире, а на лестничной площадке или в подвале, и квартиры старого типа, где все счетчики находятся внутри квартиры, то в новых домах показания снимаются все в один день, и у всех они сходятся. А вот что касается внутриквартирных водомеров, то кто-то дает показатели сегодня, кто-то через месяц, кто-то вообще не дает их, так как уехал на море. Поэтому постоянно появляется разница", - утверждает эксперт.
По его словам, решением данной проблемы может стать замена водомеров для всего жилого фонда муниципия Кишинэу.
"Там, где стоят новые водомеры, соответствующие всем техническим правилам, там проблем нет, и нет утечек. А старые счетчики устанавливали раньше как попало, не было специалистов. Уже был проект, чтобы централизовано, по определенному тарифу всему жилому фонду Кишинева установить один тип счетчика, и раз и навсегда решить эту проблему, но, к сожалению, она до сих пор есть", - заключил собеседник.