Старуш: что делать, если вам приписывают лишние кубометры в счет за воду

О том, почему кишиневцы вынуждены переплачивать за коммунальные услуги, рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

По статистике, большая часть расходов молдавских граждан приходится на оплату счетов за коммунальные услуги. Поэтому, лишние кубометры, которые зачастую приписывают в счет конечным потребителям, вызывают особое негодование.

О том, почему кишиневцам приходится переплачивать за коммунальные услуги в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Действительно, эта проблема распределения счетов на воду существует. Межквартирные, внутриквартирные и общие счетчики показывают разницу. Если сравнить новые дома, где счетчики стоят не в квартире, а на лестничной площадке или в подвале, и квартиры старого типа, где все счетчики находятся внутри квартиры, то в новых домах показания снимаются все в один день, и у всех они сходятся. А вот что касается внутриквартирных водомеров, то кто-то дает показатели сегодня, кто-то через месяц, кто-то вообще не дает их, так как уехал на море. Поэтому постоянно появляется разница", - утверждает эксперт.

По его словам, решением данной проблемы может стать замена водомеров для всего жилого фонда муниципия Кишинэу.

"Там, где стоят новые водомеры, соответствующие всем техническим правилам, там проблем нет, и нет утечек. А старые счетчики устанавливали раньше как попало, не было специалистов. Уже был проект, чтобы централизовано, по определенному тарифу всему жилому фонду Кишинева установить один тип счетчика, и раз и навсегда решить эту проблему, но, к сожалению, она до сих пор есть", - заключил собеседник.