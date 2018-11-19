Безпалько: после Brexit мигранты из этих стран пострадают больше всех

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько рассказал о том, как Brexit скажется на трудовых мигрантах из стран Восточной Европы.

По мнению эксперта, Европейский Союз долго надеялся на то, что Великобритания все-таки пересмотрит свое решение, так как ее выход из Союза негативно сказывается на всей структуре. И именно поэтому ЕС добивался от Британии достаточно больших компенсаций.

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"Сейчас, пострадав в целом, ЕС будет испытывать кризис в своих слабых местах, то есть в таких странах, как Чехия, Польша, страны Балканского полуострова, страны Балтии. Все эти государства в значительной степени зависят от дотаций. По большому счету Польша получила более 100 миллиардов евро в виде дотаций. Этим и объясняется экономическое чудо в Польше", - сказал Безпалько для Sputnik Литва.

Скорее всего, отметил собеседник, эти денежные переводы вскоре будут отменены.

"Дотации меньших размеров идут и в страны Балтии, и вполне возможно, что после кризиса эти субсидии будут постепенно отменены. Речь об этом заходила уже давно, и после этого Польша стала откровенно шантажировать ЕС. Страны Балтии же не обладают таким политическим весом, чтобы шантажировать ЕС", - подчеркнул эксперт.

Безпалько также рассказал о том, трудовые мигранты из каких стран в результате Brexit пострадают больше всего.

"Возможно, у граждан Литвы, Польши и других стран, мною перечисленных, возникнут проблемы с трудоустройством в Великобритании. Она была одним из мощных центров эмиграции", - заключил собеседник.