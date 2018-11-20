Аналитик: для чего мировые центробанки скупают золото

В мире происходит активная скупка золота центробанками разных стран. Запасы золота в России уже превысили 2000 тонн, активность на этом рынке проявляют Польша, Венгрия, Египет, Китай, а также Турция. Все дело тут в ощущении приближающегося финансового кризиса, уверен эксперт РИСИ Николай Трошин.

"Это не стремление заработать на росте цены "желтого металла", а попытка сформировать своего рода "подушку" в свете прогнозируемого финансистами кризиса, что поможет в какой-то степени нивелировать возникающие риски", - сказал аналитик.

В то же время, растущий интерес к золоту — признак дедолларизации мировой экономики, утверждает Трошин.

"Замена доллара в валютных резервах золотом создает предпосылки для отказа от доллара и в двусторонних расчетах, где нет необходимости использовать доллары. Прежде всего это заметно в рамках региональных объединений. Можно в какой-то степени даже сказать, что создается новая валютная система, в которой золото будет играть более важную роль, чем сейчас", - резюмировал эксперт.