Экономист: расскажу, на что стоит обратить внимание, прежде чем брать кредит

Взять кредит в банке для многих равнозначно попаданию в долговую яму. Однако финансы могут понадобиться на разные цели, будь то покупка недвижимости или проблемы со здоровьем.

Задумываясь о крупном займе, человек, как правило, в первую очередь обращает внимание на процентную ставку. Однако не это является главным показателем выгодных условий.

О том, на что стоит обратить внимание, прежде чем оформить кредит, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала экономический эксперт Габриела Кунева.

"Я в принципе сторонник того, чтобы жить по средствам, но кредиты часто бывают нужны, когда решаются вопросы со здоровьем, недвижимостью и так далее. Я бы прежде всего обращала внимание на условия в договоре, которые описывают возможность изменения процентной ставки и то, от чего зависит ее рост. Также стоит обратить внимание на проценты за досрочное погашение. Многие не обращают на это внимание, но, когда появляется возможность погасить кредит раньше, оказывается, что они должны дополнительно заплатить 1-2%", - отметила собеседница.

Эксперт объяснила, почему банки, предоставляющие более низкую процентную ставку, часто отказывают в кредите.

"Как правило, процент выше там, где качество обеспечения ниже. Не всегда есть выбор и возможность взять минимальную процентную ставку, так как обеспечение человека по кредиту не всегда удовлетворяет банки", - подчеркнула Габриела Кунева.