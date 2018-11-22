Тромбицкий: Днестр постепенно превращается в озеро

Еще не так давно Днестр в Молдове был не просто источником питьевой воды, но и излюбленным местом для рыбаков и просто отдыхающих. На данный момент состояние реки оставляет желать лучшего. Окончательно погубить ее может желание Украины построить в верховьях Днестра каскад из шести гидроэлектростанций.

О том, как это скажется на реке, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал эколог, председатель Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбиций.

"На наш взгляд, это ухудшает положение Днестра. Это влияет и на количество воды, и на ее качество. Кроме того, экосистемы теряют способность самоочистки воды Днестра. Теряется биоразнообразие, снижается число местных рыб, но появляются виды, которых раньше не было. Эта деградация продолжается", - утверждает эксперт.

По его словам, все идет к тому, что Днестр вскоре может превратиться в озеро.

"Там начали появляться сине-зеленые водоросли, которые являются индикатором сильного органического загрязнения. Короче говоря, Днестр приобретает свойства озера, так как течение очень слабое, много растительности, вода холодная. Все это создает условия для того, чтобы Днестр больше не напоминал нам ту реку, которая была когда-то", - заключил эколог.