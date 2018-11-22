Эксперт: единую европейскую армию уже создавали - Наполеон и Гитлер

США требуют большей ясности в позиции европейских стран относительно планов создания собственной армии, она должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, заявил европарламентариям американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, сообщает РИА Новости.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", — сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По словам Сондленда, ситуация усложняется, поскольку Евросоюз решил, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО.

Какой будет единая европейская армия, какими будут ее отношения с США и взаимодействие с НАТО, судить еще рано, сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Хроленко.

"Тема эта стара как мир, единую европейскую армию создавали и Наполеон, и Гитлер, почему бы не попробовать еще раз? США требуют сохранение позиций верховного командования в будущей европейской армии и вхождение этой армии в структуры НАТО, в данном случае интересно, каким путем пойдут Балтийские страны, на чью сторону они встанут", - сказал эксперт.

Серьезной проблемой, по словам собеседника, является тотальная разобщенность европейских военных.

"Создание общеевропейской армии - дело непростое. В существующих полуторамиллионых войсках НАТО 900 тысяч это военнослужащие США. А непосредственно европейские военнослужащие не являют собой какое-то единое унифицированное войско, они являются суммой национальных армий, которые далеки от полного взаимопонимания и отлаженного взаимодействия", - объяснил Хроленко.