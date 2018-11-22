17:12 22 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Дмитрий Голубовский, архивное фото.
© Photo : Фото из личного архива Дмитрия Голубовского

Аналитик: настоящий обвал американской валюты еще впереди

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
130 0 0

Аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский прогнозирует ослабление американского доллара в среднесрочной перспективе.

Эксперт подчеркивает, что это выгодно американской экономике и Дональду Трампу с точки зрения развития экспорта. С самого появления в Белом доме, Трамп не прекращает высказывать недовольство курсом американского доллара, считая его завышенным, а также политикой Федерального резерва США по повышению процентной ставки, что в итоге ведет к укреплению "американца".

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Что будет с курсом валют после заявления об отставке главы Нацбанка Молдовы

В четверг, 21 ноября, как пишет РИА Новости, "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление. Новый удар по доллару неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" — прекратить повышать ставки. Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди. 

Аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский уверен, что Трамп не откажется от политики ослабления национальной валюты, поэтому стоит ожидать снижения курса доллара и в дальнейшем.

"Я разделяю точку зрения, что доллар будет слабее, но это не означает, что это произойдет сейчас. В течение года курс евро и доллара может скакать на 5-7%, это абсолютно неудивительно, тем более, что сейчас колебание валют сильно определяется политикой, а политика непредсказуема", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, нельзя утверждать, что доллар рухнет в течение ближайшего года. Скорее эти процессы надо рассматривать не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.

Аналитик: для чего мировые центробанки скупают золото>>>

"В долгосрочной перспективе доллар ослабнет. И причина очень проста, потому что в Америке тройной дефицит – дефицит платежного баланса, дефицит торгового баланса и дефицит бюджета. Поэтому американцам надо что-то срочно делать с бюджетным дефицитом, нужно срочно его сокращать для того, чтобы поддерживать доверие", - подчеркнул Голубовский.

По теме

Аналитик: для чего мировые центробанки скупают золото
Экономист: доллар не только финансовый инструмент, но и геополитическое оружие
Кремль принуждает Евросоюз к отказу от доллара


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рихардс Эйгимс
    Период безвластия

    В Даугавпилсе опять уволили мэра: Рихард Эйгимс был освобожден от должности во время заседания городской думы.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Мне бы в небо

    После двух инцидентов с техническими неполадками на воздушном судне премьер Литвы заговорил о покупке нового лайнера.

  • На Тоомпеа торжественно подняли государственный флаг Эстонии
    Новая сила

    В Эстонии появились ещё две новые политические партии, в которых заявляют о намерении принять участие в весенних парламентских выборах.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Sputnik Молдова рассказал журналистам о работе в экстремальных условиях
В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях — фотоотчет
Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске
Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске - завораживающее видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться