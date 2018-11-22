Аналитик: настоящий обвал американской валюты еще впереди

Эксперт подчеркивает, что это выгодно американской экономике и Дональду Трампу с точки зрения развития экспорта. С самого появления в Белом доме, Трамп не прекращает высказывать недовольство курсом американского доллара, считая его завышенным, а также политикой Федерального резерва США по повышению процентной ставки, что в итоге ведет к укреплению "американца".

© Sputnik / Мирослав Ротарь Что будет с курсом валют после заявления об отставке главы Нацбанка Молдовы

В четверг, 21 ноября, как пишет РИА Новости, "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление. Новый удар по доллару неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" — прекратить повышать ставки. Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди.

Аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский уверен, что Трамп не откажется от политики ослабления национальной валюты, поэтому стоит ожидать снижения курса доллара и в дальнейшем.

"Я разделяю точку зрения, что доллар будет слабее, но это не означает, что это произойдет сейчас. В течение года курс евро и доллара может скакать на 5-7%, это абсолютно неудивительно, тем более, что сейчас колебание валют сильно определяется политикой, а политика непредсказуема", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, нельзя утверждать, что доллар рухнет в течение ближайшего года. Скорее эти процессы надо рассматривать не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.

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"В долгосрочной перспективе доллар ослабнет. И причина очень проста, потому что в Америке тройной дефицит – дефицит платежного баланса, дефицит торгового баланса и дефицит бюджета. Поэтому американцам надо что-то срочно делать с бюджетным дефицитом, нужно срочно его сокращать для того, чтобы поддерживать доверие", - подчеркнул Голубовский.