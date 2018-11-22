Политолог: власти США разрешили военным стрелять в "нелегалов"

Очередной караван мигрантов может ринуться из Мексики в сторону США. По данным американской разведки, действия мигрантов могут спровоцировать насилие и беспорядки. В связи с этим, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, находящимся на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Данное решение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Николай Топорнин.

"Ситуация стала сложной. К американской границе со стороны Мексики приближается караван нелегальных мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Панамы. Первые тысячи уже достигли американской границы. И до сих пор войскам и пограничникам было запрещено стрелять на поражение в случае нелегального проникновения на территорию США. Но, учитывая, что сейчас тысячи мигрантов подошли к американской границе, не исключено, что часть из них будет иметь оружие и прибегнет к силовому проникновению. Трамп отдал приказ, что теперь войскам в особо сложных ситуациях в целях защиты разрешено стрелять на поражение. Это мера будет применяться в чрезвычайных ситуациях", - рассказал собеседник.

По словам политолога, это решение подтверждает решимость Трампа ограничить въезд мигрантов на территорию США.

"В США сказали, что не могут принять такое количество мигрантов и просят их соблюдать порядок и советующие миграционные процедуры. В Европе была аналогичная ситуация. А Трамп как президент должен обеспечить безопасность. Он с самого начала вел жесткую политику в отношении миграции. И это распоряжение подтверждает его решимость поставить жесткий заслон на границе для нелегальных мигрантов", - заключил Топорнин.