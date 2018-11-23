Жаров: Россия открыто выражает стремление к добрососедским отношениям с ЕС

Политолог Максим Жаров рассказал о том, как изменятся отношения России и ЕС после выборов в Европарламент.

В мае следующего года в Евросоюзе пройдут выборы в Европарламент. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва надеется, что новый состав парламента будет отражать стремление к добрососедству в Европе.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров, данное заявление подчеркивает стремление российской стороны установить дружеские отношения с ЕС.

"Этим заявлением Сергея Лаврова Россия подчеркивает свое стремление к добрососедским отношениям с Евросоюзом. Необходимо встречное движение, и, как мы видим в ситуации с санкциями против России, Евросоюз не един. Есть страны, которые возражают уже давно, это Италия, Венгрия, в какой-то мере Чехия, и другие, которые понимают бесперспективность и вредность санкционного давления на Россию", - утверждает эксперт.

По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом зависят в большей степеней от позиции глав стран-членов ЕС.

"В своей структуре Евросоюз управляется главами правительств стран-участников, и от них зависит политика ЕС. А Европарламент эту политику переводит на язык законов. Мне кажется, что Сергей Лавров прав в том, что выборы в Европарламент оздоровят атмосферу в самом парламенте. Кроме того, если Евросоюз добьется полностью независимой от США политики, тогда есть шанс на улучшение отношений с Россией. Ведь ЕС и Россия друг другу не враги, мы можем быть даже друзьями", -заключил Максим Жаров.