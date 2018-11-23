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Игорь Пшеничников, архивное фото.
© Photo: riss.ru

Политолог: заблокирует ли Испания Brexit

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Эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников рассказал о сути конфликта вокруг Гибралтара.

Власти Гибралтара готовы напрямую обсуждать все проблемы с испанским правительством во время и после выхода Великобритании из ЕС, однако вопрос суверенитета обсуждению не подлежит, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, собщает РИА Новости.

Несколько ранее Испания заявила, что не поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях, если в них не будет закреплено ее право участвовать в переговорах с Великобританией по вопросу Гибралтара.

По сути испанцы обвиняют Великобританию в мошенничестве, утверждает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

"Испания увязывает переговоры по Гибралтару со своей подписью под Brexit. За договор о выходе Великобритании из ЕС должны проголосовать все страны на саммите 25 ноября, и Испания грозит сорвать эту общую процедуру. Накануне Еврокомиссия обнародовала проект договора для саммита, и там, как говорят испанцы, неожиданно появилась статья 184, в которой идет речь о Гибралтаре. Статья сформулирована так, что не предполагает каких-либо отдельных переговоров между Испанией и Великобританией о будущем Гибралтара, и для Испании это стало большой неожиданностью. Фактически они обвиняют британцев в интригах и махинациях", - разъяснил эксперт.

Если конфликт не разрешится до 25 ноября, Европу и весь мир может ждать неприятный сюрприз, утверждает политолог.

"Испанцы не хотят обострять этот вопрос до крайности. Они предлагают "двойной суверенитет" над Гибралтаром. Чем закончится этот конфликт еще неизвестно. И до сих пор правительство Испании говорит о том, что они имеют право вето, и они могут заблокировать голосование по проекту договора о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября. И если это случится, это будет огромный конфуз не только для Великобритании, но и для всего Евросоюза", - резюмировал Пшеничников.  

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Теги:
Гибралтар, Brexit, Великобритания, ЕС, Испания


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