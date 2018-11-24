Психолог: почему в "Черную пятницу" люди делают ненужные покупки

Ежегодно в первую пятницу после американского праздника Дня Благодарения проходит знаменитая "Черная пятница" – день скидок и распродаж, который уже прошел и в Молдове. Этот день является главным праздником для всех шопоголиков, а выручка магазинов увеличивается в десятки раз.

О том, что заставляет людей в "Черную пятницу" совершать необдуманные покупки, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Зинаида Грибинча.

"Конечно, реклама! И то, что создается человеком для притягивания внимания, делается с учетом психологии потребностей человека. Яркая реклама, которую показывают по телевизору, притягивает даже того, кто и не думал ничего покупать. Очень тяжело устоять, так как в этих роликах есть такие тонкости, которые цепляют за душу, и человек неосознанно чувствует то, что это создано специально для него, и он должен это купить", - отметила собеседница.

Кроме того, система "Черной пятницы", когда о скидках предупреждают за месяц или два, не совсем хороша для покупателей, так как именно это заставляет их покупать ненужные вещи.

"Это не очень хороший подход, когда за месяц объявляются, что будут скидки, и человек составляет планы на этот день. Но пока до этого дня дойдет, человек захочет все больше и больше", - заключила психолог.