Ярных: как за нами следят при помощи фитнес-браслетов

Руководитель GR и стратегических проектов в лаборатории Касперского Андрей Ярных рассказал о том, какие данные считывают портативные электронные устройства, и какую опасность они представляют.

Фитнес-браслеты, "умные часы" и различные полезные приложения значительно облегчили жизнь современному человеку. Единственное, что требуется от пользователя – ввести свои персональные данные, которые, как отметил в эфире радио Sputnik руководитель GR и стратегических проектов в лаборатории Касперского Андрей Ярных, не всегда используются по назначению.

"На самом деле 100% неуязвимости не может гарантировать ни одна компания. Для того, чтобы средства защиты были надежными, необходимо выполнять целый ряд условий, в том числе - регулярно обновлять программное обеспечение, и не только антивирусные программы, но и системные, которые установлены на компьютерах или на устройствах" - говорит Ярных.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день, к данным со всех устройств есть доступ. Для злоумышленников не составляет никакого труда считать информацию о ваших звонках, передвижениях, и о вашем местоположении с устройств, которыми мы используемся повседневно. Это относится и к фитнес-браслетам.

"Проводя исследования, наши специалисты выяснили, что ряд считываемой информации может употребляться в вычислении маршрута пользователя, когда он едет в транспорте, идет пешком, и, соответственно, по временным интервалам, можно понять схему перемещения", - подчеркнул собеседник.

По словам специалиста, для обычного пользователя это не представляет серьезной опасности, но для государственных чиновников это может оказаться достаточно важно, так как к нему может быть привлечено внимание злоумышленников.