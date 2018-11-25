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Лариса Катринич
© Sputnik / Osmatesco

Катринич: почему онкозаболевания все чаще встречаются у детей

Сказано в эфире
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О том, почему рак "молодеет", и как с ним борются в Молдове, рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

С течением времени возрастной порог большинства болезней начинает снижаться. Недуги, которые ранее были свойственны только людям в пожилом возрасте, теперь настигают и совсем юных жителей Молдовы. В частности, "молодеет" и рак.

Директор Онкологического института Лариса Катринич рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e" о том, насколько трудно обнаружить онкологическое заболевание у ребенка.

"Дети находятся, как правило, под присмотром родителей, и мама сразу замечает какие-то отклонения от нормы. Это очень больно, когда болеют дети. Хотя ребенок успокаивается, его лечат, но вокруг него очень много страданий", - рассказывает собеседница.

По ее словам, на данный момент лечение проходят более ста детей.

"На сегодняшний день в институте Онкологии лечатся более 100 детей. У нас есть успешные результаты, и мы радуемся им вместе с родителями. Но есть и ситуации, когда наши специалисты обращаются в Министерство здравоохранения, и говорят о том, что определенным детям нужно ехать за рубеж, потому что на данный момент у нас чего-то нет", - отметила Лариса Катринич.

По ее словам, дети являются приоритетной категорией при лечении онкозаболеваний. Кроме того, в этом году Всемирная Организация здравоохранения выступила с инициативой отнести детей к приоритетной категории во всех странах.

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Теги:
болезни, дети, Рак, Молдова


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