Аналитик: бюджет еврозоны приведет к усилению неравенства в ЕС

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская рассказала о том, как в Европе заспорили о деньгах.

Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны – правда, его размеры пока неизвестны.

Автор идеи – президент Франции Эммануэль Макрон. Он является автором и множества других реформаторских для Евросоюза идей, рассказала эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"Министры финансов Германии и Франции объявили о создании бюджета зоны евро. В зону входят страны, которые официально ввели эту валюту. Реформа приведет к более быстрому развитию стран еврозоны в сравнении с государствами, которые останутся "на периферии" Евросоюза. Сам проект не нов, дискуссии идут уже несколько лет, и он является символом программы реформ французского президента Макрона. Он является локомотивом не только этой реформы, но и всех европейских реформ, которые в ближайшее время должны быть проведены в ЕС", - сказал Петровская.

Однако план Макрона был подвергнут серьезной правке со стороны Германии, утверждает аналитик.

"Германия привнесла в проект долю скептицизма и прагматизма. Речь идет о том, что не будет никаких институтов, которые бы занимались евробюджетом, как хотел Макрон. Он предполагал, что бюджет будет велик, будет достигать сотен миллиардов евро, и сможет решить макроэкономические проблемы в случае их возникновения. Но побеждает подход Меркель и фонды солидарности, которые будут "подтягивать" одни страны до уровня других", - отметила эксперт.

Петровская уверена, что принятие бюджета зоны евро усилит неравенство стран ЕС и еще более ослабит государства, где евро не является национальной валютой.

"Выход Великобритании привел к тому, что 85% всего ВВП союза создается именно в еврозоне. Постепенно происходит вытеснение на обочину стран, которые в эту зону не входят. При этом среди государств, пока не входящих в зону евро, стремятся в нее только Болгария, Румыния и Хорватия, а Польша и Венгрия в ближайшее время не планируют изменений своей национальной валюты", - объяснила аналитик.