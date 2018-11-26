Военный политолог: Порошенко нужна была провокация у российской границы

Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал о целях, которые преследовали организаторы провокации в Черном море.

По сообщению РИА Новости, которое ссылается на ФСБ России, российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье, 25 ноября, в Черном море ряд провокаций.

По данным ведомства, нарушившие госграницу суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 произвели очередную попытку незаконных действий в пределах территориальных вод России. Украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. При этом, как отметили в ведомстве, они совершали опасное маневрирование.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украина привела свою армию в полную боеготовность

Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, три украинских корабля были задержаны. При этом легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины, им оказана помощь, угрозы жизни нет.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, на каком уровне принималось решение украинской стороной о провокации в Черном море.

По его словам, скорее всего, нарушение границы – это решение президента Украины Петра Порошенко, и связано это решение с внутриполитической повесткой дня, а именно – с предвыборной кампанией.

"Он хочет решить проблемы с высоким антирейтингом. И чтобы победить на выборах, было принято такое провокационное решение, которое привело к тому, что было объявлено о намерении ввести военное положение на 60 суток. Это свидетельствует о решении Петра Порошенко силовым путем обеспечить себе еще один срок", - отметил собеседник радио Sputnik.

По его мнению, есть и внешняя причина – это встреча в Буэнос-Айресе "Большой двадцатки", где будут встречаться президент РФ с президентом США.

"Скорее всего, Порошенко хочет обратить внимание на Украину", - добавил военный политолог.

В ночь на понедельник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проголосовал за введение на территории страны военного положения сроком на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада.