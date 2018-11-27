Светов: провокация в Черном море – попытка сорвать встречу Путина с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

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На просьбу журналистов дать комментарий по поводу инцидента в Керченском проливе, американский президент ответил, что они вместе с европейцами работают над этим.

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Политолог Юрий Светов объяснил в эфире радио Sputnik, почему реакция Трампа была столь сдержанной.

"Я полагаю, что Трампу объяснили, и сам он это понимает, что одна из целей этой провокации – затруднить или вообще сорвать его переговоры с Путиным на G20. Отсюда и такая спокойная реакция. Встреча нужна ему и Путину, а другим игрокам это совершенно не нужно", - считает политолог.

По его словам, украинский президент изначально был против победы Дональда Трампа на выборах в США.

"Порошенко и его окружение были категорически против победы Трампа, они делали ставку на Хиллари Клинтон. Известны даже довольно оскорбительные комментарии в адрес Трампа как кандидата, а он человек с долгой памятью и вряд ли это забыл. Поэтому особой симпатии он не чувствует. На встрече по поводу столетия окончания Первой мировой войны в Париже Трамп фактически проигнорировал Порошенко", – заключил Юрий Светов.