Политолог: есть у Brexit начало, нет у Brexit конца

Проект договора о выходе Великобритании из ЕС одобрен, однако это вовсе не развеяло ситуацию сложностей и непонимания вокруг этого соглашения, об этом говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

"На последнем саммите ЕС наконец был одобрен договор о выходе Великобритании из Евросоюза, марафон переговоров, который длился 20 месяцев, закончен. На самом деле ясно, что переговорный процесс не завершен, он просто остановлен к запланированной дате, чтобы не сорвать весь дальнейший график Brexit. В договоре нет решения по существу многочисленных проблем будущих отношений между ЕС и Великобританией. За эти месяцы переговоров, которые велись после британского референдума 2016 года, Брюссель и Лондон практически ни до чего не договорились, и все переговоры по конкретным проблемам перенесли на переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года", - сказал Пшеничников.

Множество опасений перед саммитом ЕС вызывала позиция Испании, которая могла, по сути, заблокировать соглашения из-за проблем с Гибралтаром, но это – не единственная проблема, утверждает эксперт.

"Самым сложным и судьбоносным будет голосование в британском парламенте по этому договору. Нет никаких оснований полагать, что этот документ пройдет через Палату общин гладко. Противники Терезы Мэй из ее собственной Консервативной партии говорят, что будут голосовать против договора. Остается непонимание, как у Еврокомиссии, так и в Британии – что же будет потом. Если этот договор не пройдет в британском парламенте, то возникнет большой конфуз, выхода из которого никто в ближайшем будущем не найдет", - отметил политолог.

Brexit не завершен и когда именно он полностью состоится, эксперт пока судить не берется.

"Понятно, что Brexit - это не одноразовый акт, который, как предполагается, должен состояться 29 марта 2019 года, а это долгий процесс, которому пока не видно конца", - резюмировал эксперт.