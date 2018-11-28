Ющенко о встрече Трампа и Путина: зачем нужен диалог, который можно сорвать

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп в интервью The Washington Post, которое цитирует РИА Новости.

Трамп добавил, что ждет от спецслужб полного отчета об инциденте в ближайшее время.

"Трамп является заложником внутриамериканских элит, которые "резались" не на жизнь, а на смерть. И, лавируя между ними, идя на поводу у одних и угождая другим, естественно, заложником в этой ситуации стали, в том числе, российско-американские отношения", - отметил Александр Ющенко, комментируя причины возможного срыва встречи двух президентов.

© Sputnik / Григорий Сысоев Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

По словам собеседника радио Sputnik, эта "партия войны" ведет к развитию конфликта в российско-американских взаимоотношениях, преследуя исключительно экономические интересы в этом вопросе. В этой ситуации возникает вопрос, а зачем нужна встреча с Трампом, на решения которого может оказывать влияние третья сторона.

Трамп проведет переговоры с Путиным на саммите "Большой двадцатки">>>

"Трамп не является самостоятельной фигурой, которой мог бы быть американский президент. Тут стоит вопрос, а нужна ли такая встреча, которую пытаются сорвать, потому что на этой встрече можно найти определенные точки соприкосновения для того, чтобы мир отвести от катастрофы", - добавил он.

О возможном срыве встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также о том, что стоит за провокацией в Черном море депутат Госдумы Александр Ющенко подробно рассказал в эфире радио Sputnik.