Почта: европейцы давно поняли бессмысленность санкций против России

Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия".

Профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта объяснил в эфире радио Sputnik с чем связана такая позиция.

"Эти слова не первые, просто они важны тем, что представители двух стран сразу заявили об этом. Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций, при Трампе непредсказуема. И европейцы уже убедились, что США могут их просто разорить. Есть только желание Трампа ввести санкции, чтобы доказать Конгрессу свою жесткость в отношениях с Россией. А у Конгресса США есть стремление показать первенство в этом деле", - утверждает эксперт.

По его словам, европейцы давно поняли бессмысленность введения санкций против России. "Европейцы понимают, что усиливать противостояние с Россией и наносить ущерб своей экономике уже невозможно. Ведь причина санкций связана с ситуацией на Украине, а сейчас европейцы видят, что никто решать эту проблему не будет. Не продлевать же им эти санкции без конца!", - заключил Юрий Почта.