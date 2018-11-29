Гусев: как окружение Трампа настраивает его на встречу с Путиным

Доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал в эфире радио Sputnik то, как в Белом доме принимаются решения о встречах в верхах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности отмены встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп в интервью изданию The Washington Post, которое цитирует РИА Новости.

Трамп добавил, что ждет от спецслужб полного отчета об инциденте в ближайшее время.

"Создается впечатление, что Дональд Трамп – это манна небесная, оказывается, он сейчас определяет повестку дня в системе международных отношений. И соблаговолит ли он встретиться с президентом России Путиным или нет – это, как показывают события, во многом зависит от того, какой доклад ему принесут", - отметил Гусев в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Алексей Никольский В Вашингтоне подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки"

По его словам, встреча двух лидеров полезна и для Соединенных Штатов, и для России, и, в целом, для мирового сообщества.

"Россия и США – это две великие державы в рамках системы мировой безопасности. Россия - значительная страна, с которой приходится считаться. Но Трамп, и особенно его окружение, настроены не столько негативно, сколько предвзято. Поэтому, мне кажется, что и Трамп, и политическая элита США не очень горят желанием встречаться с президентом России", - заключил он.

Российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря: планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.