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Захарова: британцам не нужен повод, чтобы ужесточить санкции против России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Терезы Мэй о намерении ужесточить санкции против России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Отвечая на данное заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что санкционное давление является позицией ряда британских политиков и ни зависит от ситуации в Керченском проливе.

"По поводу того, что госпожа Мэй, оттолкнувшись от керченской ситуации предложила ввести новые санкции против России, мне кажется, можно уже успокоиться и вообще не упоминать какие-либо поводы. Это бессмысленно. Мы все прекрасно знаем, что в Великобритании целый ряд политических деятелей стоят четко на позиции санкционного давления, и не только в отношении России", - заявила Мария Захарова.

По ее словам, инициаторы ужесточения санкций полагают, что таким образом смогут влиять на международную повестку.

"Таким образом они считают возможным урегулировать собственные проблемы, либо влиять на международную повестку. Это просто их подход. Поэтому, какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе или о ситуации в других регионах? Это - лишнее. Мне кажется, будет правильнее и честнее просто говорить, что нужны санкции против России. И ни у кого претензий к ней не будет. Это просто повторение мантры", - заключила представитель МИД.

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Теги:
Керченский пролив, санкции, Великобритани, Россия


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