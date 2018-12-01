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Председатель Ассоциации Электронные деньги Виктор Достов
© Sputnik / Igor Russak

Достов: стоимость биткоина упадет еще ниже, если начнется паника

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С чем связано падение цены на биткоины, что будет дальше с курсом криптовалюты, рассказал председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

Впервые с сентября прошлого года стоимость биткойна опустилась ниже четырех тысяч долларов. Как отметил в эфире радио Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов, если в связи с этим у владельцев криптовалюты начнется паника, то цена биткойна упадет еще ниже.

"Если будут хорошие новости, биткоин пойдет назад, если будет паника, то пойдет вниз. Хорошими новостями для биткоина станет какое-нибудь заявление большого российского или американского регулятора, что они начинают принимать биткоин как легальное средство расчета на территории страны. Или решение какой-нибудь фондовой биржи торговать инструментами на биткоин, или большие инвестиции", - считает Виктор Достов.

Собеседник отметил, что регуляторов и инвесторов настораживает тот факт, что структура биткоина неуправляемая. Однако если мы научимся этим пользоваться, то криптовалюты прочно войдут в нашу жизнь, считает эксперт.

"Все эти биткоины, блокчейн, криптовалюты связаны с тем, что они дают нам новые институты управления. Если они будут востребованы, и мы научимся этим пользоваться, то все это расцветет, а если выяснится, что все это не нужно, это просто умрет", - резюмировал Достов.

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Теги:
курс валют, криптовалюта, биткоины


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