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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: в России женщин уважают и без феминистических движений

Сказано в эфире
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Политический аналитик Станислав Бышок комментирует исследование немецких экспертов о гендерном равенстве в России.

Немецкие эксперты пришли к выводу, что "сильным полом" в России являются женщины. По их мнению, русским женщинам присущ более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа. А вот мужчины, на их взгляд, падают духом и ищут утешение в алкоголе, в то время как женщины борются за свой успех.

Своим мнением по поводу данного исследования в эфире радио Sputnik выразил политический аналитик Станислав Бышок.

"Гендерные исследования до сих пор популярны на Западе и если сначала они концентрировались на самих себе, и исследовали гендерные роли в западных странах, то сейчас они расширяют географию и интересуются, в частности, и Россией. И выводы, к которым они приходят достаточно парадоксальны.  И эта то ли третья, то ли четвертая волна феминизма на Западе приводит не к тому, что женщины получают право быть женщинами, а к тому, что их побуждают вести себя скорее по-мужски, отказываясь от женственности", - утверждает эксперт.

По его словам, в России женщин уважают и без активных феминистических движений.

"В России пока не приживаются ярко феминистские концепции, у нас считается, что общество стабильно в том случае, если мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами, и именно в рамках этих традиционных отношений они могут достичь больших успехов как в личном плане, так и в карьерном росте. Здесь исследователь пришел к выводу, что Россия, не будучи страной победившего феминизма, демонстрирует настоящее уважение равности", - заключил Станислав Бышок.

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Теги:
феминистки, гендерное равенство, Россия


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