Политолог: конфронтация с Россией невыгодна Европе

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в своем интервью призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией, сообщает РИА Новости. Европа давно понимает необходимость подобного и это неудивительно – сообщил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Мы видим ситуацию нарастания непонимания в формате трансатлантических отношений, это и диктат американцев насчет финансирования НАТО, это и попытки эмансипироваться в плане политики безопасности путем создания европейской армии. Политика конфронтации, на которую подталкивают Европу заокеанские партнеры, вызывает определенное беспокойство европейцев. Последней каплей стало заявление американцев о выходе из Договора РСМД", - сказал эксперт.

© Fotolia / selensergen НАТО: у альянса нет намерения размещать новые ядерные ракеты в Европе

Подобные заявления из ЕС будут звучат все чаще, уверен политолог.

"Агрессивная риторика и действия США конечно вызывают оторопь у европейцев. А политика изоляции России контрпродуктивна и именно те европейские политики и бизнесмены, которые завязаны на диалоге с Востоком, с Россией, понимают, что конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет, и санкции не достигли заявленной цели. Поэтому это заявление можно расценивать как голос здравого смысла", - резюмировал Камкин.