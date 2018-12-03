19:58 03 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Александр Камкин
© Sputnik /

Политолог: конфронтация с Россией невыгодна Европе

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
98 0 0

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал заявления немецкого политика, призвавшего к "перезагрузке" отношений с Россией.

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в своем интервью призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией, сообщает РИА Новости. Европа давно понимает необходимость подобного и это неудивительно – сообщил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Мы видим ситуацию нарастания непонимания в формате трансатлантических отношений, это и диктат американцев насчет финансирования НАТО, это и попытки эмансипироваться в плане политики безопасности путем создания европейской армии. Политика конфронтации, на которую подталкивают Европу заокеанские партнеры, вызывает определенное беспокойство европейцев. Последней каплей стало заявление американцев о выходе из Договора РСМД", - сказал эксперт.

Флаг НАТО
© Fotolia / selensergen
НАТО: у альянса нет намерения размещать новые ядерные ракеты в Европе

Подобные заявления из ЕС будут звучат все чаще, уверен политолог.

"Агрессивная риторика и действия США конечно вызывают оторопь у европейцев. А политика изоляции России контрпродуктивна и именно те европейские политики и бизнесмены, которые завязаны на диалоге с Востоком, с Россией, понимают, что конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет, и санкции не достигли заявленной цели. Поэтому это заявление можно расценивать как голос здравого смысла", - резюмировал Камкин.     

По теме

Захарова: британцам не нужен повод, чтобы ужесточить санкции против России
Почта: европейцы давно поняли бессмысленность санкций против России
Теги:
Германия, ЕС, Россия, конфронтация, санкции


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новогоднее оформление площади Ала-Тоо в Бишкеке. Архивное фото
    Скромное торжество

    Мэрия Бишкека огласила предварительную сумму расходов на новогоднее оформление города — она более чем в два раза меньше, чем годом ранее.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, архивное фото
    Шире круг!

    Евразийский экономический союз следует расширять по принципу ЕС, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

  • Показ мод традиционной и современной одежды из шелка на узбекско-европейском шелковом форуме в Вене, Австрия
    Новый образ

    Эксперт рассказала, как узбекские ткани вдохновили советских дизайнеров и помогли создать модные наряды.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
Харизма, мудрость, красота: самые влиятельные первые леди в истории
Зимняя сказка в Кишиневском международном аэропорту – волшебный сезон открыт
Кишиневский аэропорт перешел на зимний праздничный "режим"
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться