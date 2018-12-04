Эксперт: инцидент в Керченском проливе ускорит создание европейской армии

США рассчитывают на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе выработать единый ответ Североатлантического альянса на инцидент в Керченском проливе, заявил во вторник высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщает РИА Новости. Встреча министров намечена в Брюсселе на 4-5 декабря.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные итоги встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Серьезного ничего не будет, ввиду того, что мы до сих пор не знаем, как будут реагировать США. Европейцы же хотят себя обезопасить от того, что они не реагируют и сейчас будет предпринят еще один шаг для создания единой европейской армии. Будут использовать этот инцидент для того, чтобы как-то протаскивать этот вопрос", - сказал эксперт.

Участники встречи наверняка ограничатся очередной антироссийской резолюцией, утверждает политолог.

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"Очень активно поведут себя представители прибалтийских стран, в том числе Польши. Но, думаю, такие страны как Германия и Франция не особо дадут им развернуться. Но резолюция с осуждением России будет принята", - резюмировал Ярулин.