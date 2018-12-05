Политолог: наивно думать, что в список Forbes попали реально влиятельные люди

Первые три строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании - Ангела Меркель и Тереза Мей, а также глава МВФ - Кристин Лагард. На 62-ой строчке списка оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-ой — супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-ой — глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По мнению доктора политических наук Андрея Манойло, рейтинг самых могущественных женщин мира по версии Forbes отнюдь не отражает их реальное влияние на миропорядок.

"Forbes – это журнал для домохозяек, а не для политиков. Поэтому считать, что рейтинги, которыми наделяет Forbes тех или иных общественных персонажей, являются чем-то серьезным и становятся реальной оценкой их политического влияния на происходящие в мире процессы – это очень наивно", – отметил Манойло в эфире радио Sputnik.

Авторы рейтинга выдвигают своих героев, основываясь не на их реальном могуществе, а на скандальности либо высоте занимаемого поста, считает собеседник. Поэтому понятно, почему список возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Меркель уйдет с поста правительства Германии после 2021 года

"Значительный вклад в решение специалистов Forbes поставить Меркель на вершину пирамиды внесла не сама ее деятельность, а то, что она является канцлером Германии – ведущей, крупнейшей и очень влиятельной в западном мире страны. Быть канцлером – это уже гарантия того, что ты будешь где-то в верхней тройке или пятерке списка", - добавил политолог.

А на самом-то деле Меркель уже давно преодолела пик своей карьеры. Этот срок на посту канцлера станет последним для нее - Меркель еще в октябре заявила о намерении уйти на покой.

"Она проиграла политическую борьбу своим противникам внутри своей же родной партии. По большому счету, если прежде Меркель можно было называть успешной женщиной, то сейчас она неудачник по всем параметрам. Но ее почему-то ставят на вершину пирамиды", – заключил Манойло.

О списке Forbes и могуществе его героев доктор политологии Андрей Манойло рассказал в эфире радио Sputnik.