Швыткин: некоторым в США придется запасаться туалетной бумагой

США готовятся направить один из своих военных кораблей в Черное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. Командование ВС США уже направило в Государственный департамент запрос, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны.

Данные намерения говорят о том, что инцидент в Керченском проливе был спланированной акцией – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

"Безусловно, такие действия будут носить провокационный и агрессивный характер и в очередной раз подтвердят, что ситуация с украинскими судами в Керченском проливе была не случайной, а срежиссированной со стороны западных спонсоров Киева, в частности, США. Это еще раз показывает, что был заранее спланированный сценарий", - сказал Швыткин.

Ответ России последует незамедлительно, утверждает депутат.

"Кто бы ни покушался на наши территориальные воды – США, Украина или какое-то другое государство, – они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права. Я думаю, ответ может быть достаточно серьезным, и некоторым в США придется запасаться туалетной бумагой", - резюмировал собеседник.

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