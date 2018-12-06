Львов: эти страны СНГ пользуются наибольшим доверием у россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил масштабное исследование об отношении граждан России к странам СНГ. Респонденты рассказали, как они оценивают успешность государств Содружества, какое из них они хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, и кому из лидеров стран они больше всего доверяют.

О результатах исследования рассказал руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

"Мы обращали внимание на такие аспекты как: успешность стран, доверие к лидерам стран и защита интересов русскоязычного населения. Таким образом у нас сложился тандем лидеров практически по всем показателям. Наиболее стабильным и успешными россияне считают Белоруссию и Казахстан. Во втором эшелоне Азербайджан, Армения и Грузия", - отметил Степан Львов.

Среди лидеров стран СНГ наибольшим доверием у россиян пользуются президенты Белоруссии и Казахстана.

"Наиболее надежными партнерами россияне также считают Белоруссию и Казахстан, а также Армению, Азербайджан и Киргизию. Среди лидеров соседних государств наибольшее доверие вызывают Александр Лукашенко (65%) и Нурсултан Назарбаев (49%)", - заключил эксперт.

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